Claudia Davies - Mobile Pflege mit Herz

Im Bezirk Waidhofen an der Thaya zu Hause, ist die Wahl-Waldviertlerin vorwiegend im nördlichen Teil des Viertels präsent.

Die freiberuflich tätige Krankenschwester bietet herzlich einfühlsame, qualitativ hochwertige sowie zeitlich flexible pflegerische Betreuung & Beratung an.

Im vertrauten, häuslichen Umfeld erfasst sie die relevante Pflegesituation & leitet einen bedarfsorientierten Pflegeprozess ein.

„Ich nehme mir von Beginn an Zeit für meine Kunden. So ähnlich wie ein Wahlarzt. Das ist es auch, was viele Menschen sich wirklich wünschen, denn „In der Ruhe liegt die Kraft“.

Ganzheitliches Wohlbefinden trägt wesentlich zur Heilung bei und die meisten von uns, fühlen sich zu Hause einfach wohler, als im Spital“.

Kontakt: www.daviesclaudia.com

