Kfz-Familie Nigl GmbH – ein Familienbetrieb mit Herz

Monika Nigl ist die gute Seele im Büro und die Stimme für alle Kundinnen und Kunden.

Der Name Nigl ist in Krems wohl bekannt, da schon der Vater von Peter Nigl 38 Jahre lang eine Werkstätte in Rehberg hatte.

„Wir sind durch und durch ein Familienbetrieb, mit Herz und Leidenschaft im Kfz-Bereich tätig. In Kürze ist unser Prüfstand für die 57a Überprüfung fertig, wo wir auch Tandemanhänger und überbreite Anhänger anbieten werden“, so Peter Nigl stolz über sein zusätzliches Angebot.

„Wir lieben Herausforderungen. Wir wachsen gerade bei außergewöhnlichen Anforderungen über uns hinaus. Wo andere nicht mehr weiterwissen, finden wir mit Sicherheit eine Lösung. Wir bieten sämtliche Leistungen im Kfz-Bereich an (§57a Überprüfung (bis 3,5t), §57a Überprüfung Anhänger, Tandemanhänger, Pferdeanhänger, auch Überbreiten möglich, Service und Wartung, Karosserie und Lackierarbeiten, Reifenwechsel und Einlagerung sowie Windschutzscheibentausch.“

Mehr Infos:

www.familienigl.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: