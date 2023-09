Selbstheilungskräfte aktivieren!

Ich möchte so viele Menschen wie möglich unterstützen, zu mehr Wohlbefinden, Gesundheit, Lebensfreude und Energie zu kommen, sodass sie wieder von innen her strahlen. Das Aktivieren der Selbstheilungskräfte steht dabei im Vordergrund, denn des Menschen, größter Reichtum liegt in der Gesundheit.

In meiner Wohlfühlpraxis bekommen Menschen jeden Alters, eine Reiki Behandlung, die ich mit viel Liebe und Hingabe weitergebe. Denn DU bist der wichtigste Mensch in deinem Leben!“ Reiki bedeutet die universelle Lebensenergie.

Durch das Fließen von Reiki Energie kommen Körper, Geist und Seele in den Einklang, die Selbstheilungskräfte werden aktiviert und du spürst sofort eine wohlige Entspannung, Harmonie und Wohlbefinden stellen sich ein.

Gedanken kommen zur Ruhe, Stress und Blockaden werden abgebaut, Bewusstsein, Intuition und inneres Vertrauen werden gestärkt und dadurch können Heilprozesse unterstützt werden.

Mehr Infos:

Maria Kopeinig

Alter Hof 26, 2151 Michelstetten

maria@alterhof.at

www.maria-kopeinig.at

