forward – Gemeinsam vorwärts

Alexander Fellöcker, der sein Bachelorstudium der sozialen Arbeit mit Hilfe eines Sportstipendium in Schottland absolviert hat, bietet nun - nach Jahren in der verbandlichen Jugendintensivbetreuung, Mitarbeit im Kriseninterventionsteam und in der Suchtberatung - Jugendintensivbetreuung selbständig an.

Mit einer einzigartigen Mischung aus sportlicher Erfahrung, kulturellem Verständnis und sozialarbeiterischem Fachwissen hat Alexander eine ganzheitliche Betreuungsmethode für Einzelne und Gruppen entwickelt.

Sein Ziel ist es, Jugendlichen nicht nur bei der Überwindung ihrer individuellen Herausforderungen zu helfen, sondern auch ihre Talente und Interessen zu fördern, um ein erfülltes Leben aufzubauen.

Die neue Dienstleistung steht sowohl verantwortungsbewussten Firmen und Betrieben als auch engagierten Eltern zur Verfügung.

Mehr Infos:

0677/62900652

alexfelloecker@yahoo.de

