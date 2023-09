Irene Hartweger steht für Kreativität

In meiner Werkstatt in Sitzenberg-Reidling biete ich Ihnen sämtliche Änderungen rund um Textilien an. Ich berate Sie gerne und helfe Ihnen, sich in Ihrer Kleidung einzigartig und wohlzufühlen.

Ebenfalls verkaufe ich handgemachte Schmuck-Unikate sowie selbstbemalte & gebastelte Billets. Gerne können auf Wunsch auch individuell gestaltete Karten sowie Schmuck per WhatsApp bestellt werden.

Auf meinen Social-Media-Kanälen finden Sie, wo Sie meine handgemachten Produkte erwerben können, auf welchen Märkten ich zu finden bin sowie aktuelle Infos.

Da ich über keine Öffnungszeiten verfüge, bitte ich Sie um Terminanfragen via Whats-App oder gerne auch nach telefonischer Vereinbarung. Ich freue mich, Sie als meine neue Kundin oder meinen neuen Kunden begrüßen zu dürfen!

Mehr Infos:

WhatsApp/Telefon: 0664/2225458

Instagram: handwerk.irene

Facebook: Änderungsschneiderei & Handwerk Irene Hartweger

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: