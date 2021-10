Wenn Erziehung zur Herausforderung wird und Frust bei Eltern und Kindern täglich am Programm steht, dann unterstütze ich dabei, wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. Mein Name ist Daniela Pisak. Als psychosoziale Beraterin, dipl. Mentaltrainerin, Fachtrainerin für Sozialkompetenz und Systemischer Coach zeige ich meinen KlientInnen, wie aus Erziehung Beziehung entsteht und Talente und Bedürfnisse erfolgreich gelebt werden können. Meine Praxis ‚bumble‘ gibt es seit Februar 2021 in Amstetten. Dort biete ich Unterstützung und professionelle Begleitung für junge Heldinnen und Helden. Meine Aufgabe ist es, junge Menschen in ihrem SELBST zu stärken, ihnen Werkzeuge beizubringen, mit denen sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können.

- Erziehung: Überforderung, Konflikte

- Schule: Frust, Null Bock, Versagensängste

- Identität: Wer bin ich, was will ich? Zukunftsängste

- Hochsensibilität: Mein Kind ist zu sensibel.

Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Mehr Infos:

Kontakt: www.bumble-to-be.at,

office@bumble-to-be.at

