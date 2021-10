Durch mein Hobby, den Motorsport, kam auch die Leidenschaft zum Camping. Ich habe selbst an vielen Rennen und Veranstaltungen mit meinem Rallycross-Auto teilgenommen und suchte nach einer günstigen Alternative zu den teuren Hotels. Also kaufte ich mir meinen ersten Wohnwagen und konnte so direkt an der Rennstrecke schlafen.

Somit entstand auch die Idee, einen eigenen Wohnmobil & Wohnwagen Handel inkl. Vermietung zu gründen. Unser Firmenstandort ist im wunderschönen Pielachtal in Schwarzenbach, wo Kunden auch am Samstag, Sonntag und an Feiertagen nach Terminvereinbarung die Fahrzeuge besichtigen können. Durch mein Fachwissen als KFZ-Meister überprüfe und repariere ich alle unsere Fahrzeuge genauestens, damit unsere Kunden entspannt in den Urlaub starten können.

Sie erreichen uns von Montag bis Sonntag.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/9394038,

office@mcc-cars.at

