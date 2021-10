Für Hannes Pruckner war es anfangs eine Gefälligkeit, den Text zu transkribieren: „Doch letztlich war es ein tiefgreifendes Erlebnis, diesen Krieg aus der Perspektive eines einfachen Bauernsohnes und Soldaten nachzulesen.“

Der Samen zur Gründung eines Transkriptionsservices fand sich in Form eines Artikels der Hamburger „Zeit“, in dem der Mangel an Kurrentübersetzern angesprochen wurde. „Das Eintauchen in Kirchenbücher, alte Rechtsdokumente, Tagebücher oder Briefe birgt so manche Überraschung. Der Spaß an der Arbeit besteht auch im Brüten über Wörtern, die sich dann oft nur aus dem Gesamtzusammenhang erschließen. Man muss es halt mögen.“

www.kurrenttranskription.at

