Für Permanent Make-up wird Farbe in die Haut eingearbeitet, ähnlich wie bei einem Tattoo. Es wird mit ultradünnen Nadeln gestochen und so der Farbeintrag nur in die Oberhaut eingebracht. „Besonders achte ich dabei auf Hygiene und dass nur mineralische oder synthetische, vor allem zertifizierte, Farbpigmente in die Hautoberfläche eingebracht werden. Permanent Make-up kann lichte Augenbrauen verdichten, schmalen Lippen durch neue Konturen mehr Volumen verleihen oder auch Narben kaschieren. Der Eingriff dauert ca 2 – 3 Stunden. Microblading ist eine manuelle Methode, die überwiegend für die Augenbrauen-Härchenzeichnung verwendet wird. Hierbei arbeite ich mit aneinandergereihten Klingen (Blades). Damit werden feine Striche in die Haut geritzt und die Farbpigmente in die Haut eingearbeitet.“

Kontakt: 0676/4515180

