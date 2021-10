Bereits in Schladming (Rohrmoos) auf der Tauernalm und in Kaprun auf der Fürthermoaralm sammelte er Erfahrung in der Gastronomie und kehrte dann zurück auf seinen Hausberg. „Im Lockdown habe ich in Zusammenarbeit mit den Naturfreunden, Freunden und meinen Stammgästen die Traisnerhütte Richtung Osten erweitert und es wurde die ,Hinteralm B‘ erschaffen. Für kalte Stunden am Berg wurde auch ein Schwedenofen für wohlige Wärme installiert. Die Sonnenterrasse nach Süden bietet einen herrlichen Panoramablick zum Ötscher. Frühshoppen findet jeden 1. Samstag im Monat statt, wenn der Lift fährt (bei Schlechtwetter in der „Hinteralm B“). Zumeist gibt es Live-Musik und Versorgung vom Grill.

Für Geburtstagsfeiern und Zusammenkünfte aller Art ist die Hütte mit Zimmern und Bettenlagern bereit für Gäste.“

Mehr Infos:

Kontakt: https://traisnerhuette.at/,

https://www.sessellift-lilienfeld. at/

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann sind Sie im Gründerland Niederösterreich richtig: www.gruenderland-noe.at

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: