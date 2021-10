„Es war schon länger unser Traum ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Da wir selbst drei Fellnasen haben und die Liebe zu Tieren ein großer Bestandteil unseres Lebens ist, war klar: Dieses Geschäft muss etwas mit Tieren zu tun haben. Da uns die Gesundheit und Ernährung der Tiere sehr wichtig sind, möchten wir unser Wissen an die Kunden weitergeben. KönigsPfote in der City-Box in Wilhelmsburg heißt euch seit dem 14.06.2021 herzlich willkommen.

Ein besonderes Ambiente erwartet euch! Unter dem Motto „Hier wird ,Tier‘ Königliches geboten“ bietet Königspfote hochwertige Produkte. Auch selbstgemachte Leinen- & Halsbänder gibt es. Natürlich werden unsere Produkte vom ,Leckerli‘ bis zum ,Spieli‘ von unseren Fellnasen vorgetestet. In naher Zukunft gibt es die Möglichkeit, über einen Online-Shop die Produkte vor die Türe geliefert zu bekommen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.königspfote.at,

0676/6822508

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann sind Sie im Gründerland Niederösterreich richtig: www.gruenderland-noe.at

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: