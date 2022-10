Menschen mit Freude und Neugierde begegnen…

„Mein Leben hat mir beruflich viele Facetten gezeigt. Durch das Erleben einer Krise begann für mich ein neuer Denkprozess. Was folgte, war eine Reise zu verschiedenen Weiterbildungen sowie auch zu mir selbst.

Durch meine persönlichen Erfahrungen erlebe ich täglich, wie bereichernd es für Menschen ist, verstanden zu werden und ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.

Wir verlernen uns selbst zu spüren durch das Laufen im sogenannten Hamsterrad. Ich möchte Menschen dabei helfen, den Glauben an die wichtigste Person in ihrem Leben wieder zu finden: Den Glauben an sich selbst. Ich biete Mentaltraining für ganzheitliche Gesundheit, Stressabbau, Gewichtsabnahme, Burnout Prävention.

Wenn Du ein Leben lebst, das Dich nur mehr müde und krank macht, dann wird es Zeit die Reset Taste zu drücken.

Ich kann Dich mit meinem Training unterstützen, dem Leben eine neue Sichtweise zu geben.“



Mehr Infos:

Kontakt: 0664/99429966

mentaltrainer-schiller.at

