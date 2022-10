Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schlucktherapie für Groß und Klein

Ihre mehrjährige Berufserfahrung sammelte die Gründerin u.a. in einem interdisziplinären Therapiezentrum, wo Sie vom Kleinkind bis zum älteren Menschen alle Störungsbilder behandelte.

Bei Logopädie denken viele zuerst an kleine Kinder, die Probleme haben einen Buchstaben auszusprechen. Aber Logopädie ist viel mehr als das. So kommt Logopädie auch bei Stimmstörungen, Schlaganfällen oder anderen neurologischen Erkrankungen zum Tragen. Auch Schluckstörungen fallen in den logopädischen Bereich und können vom

Säugling bis hin zum Erwachsenen alle Altersklassen betreffen. „Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt.

Die Grundlage meiner Arbeit ist die Erstellung eines individuellen Therapieplans nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein herzliches Miteinander verknüpft mit viel Spaß runden meine Therapie ab.“

Ab Oktober kann Sandra Pipoh direkt mit der ÖGK Krankenkasse abrechnen.

Mehr Infos:

Kontakt: 0677-64310588

kontakt@logopaedie-pipoh.at

www.logopaedie-pipoh.at

