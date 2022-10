GRG-Edlersee IHR Campingplatz mit einem Hauch von Glamour

„Begonnen hat alles mit der Suche nach einem Platz für ein Tiny-House. Bei Nachfrage am Campingplatz am Edlersee erfuhr ich, dass alle Dauerstellplätze frei waren. Schon war die Idee geboren, hier eine kleine Village mit Mobilheimen zu errichten.

Ich war mir sicher dass an diesem Juwel der Natur tolles entstehen kann und war überglücklich als ich auch den Tagesbetrieb des Campingplatzes übernehmen durfte. Natürlich musste ich erst einmal mit meinem Mitarbeiter Ewald Döttel kräftig Hand anlegen und auch kostenintensive Infrastrukturarbeiten für die geplanten Luxusmobilheime wurden in die Wege geleitet. Der große Zuspruch im Tagesbetrieb und auch das Interesse für einen Hauptwohnsitz in der schönen GRG-Village sind aber ausreichender Lohn für unsere Mühen.

Besuchen Sie uns doch auch einmal im schönen GRG-Edlersee. Es ist einfach schee. Wir freuen uns auf Sie.

Mehr Infos:

Kontakt: www.grg-edlersee.at

