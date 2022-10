Kaffeerösterei - Bean Energy - Coffee from A to Z

„Ich musste immer um 3 Uhr morgens aufstehen. Zum Glück hatte ich einen Chef, der mir meinen ersten richtig guten Kaffee kredenzt hat. Der Tag fing gleich besser an. Wir trinken leider viel zu viel schlechten Kaffee, zu einem zu geringen Preis.

Deshalb war es mir seit diesen Tagen ein Anliegen aufzuzeigen, dass es sich für alle lohnt hervorragenden Kaffee zu kaufen.

Jetzt habe ich die Freude, das mit meiner eigenen Rösterei zu tun. Bei mir erhalten Sie qualitativ hochwertigen, schonend gerösteten Kaffee.

Wenn Sie eine Verkostung, oder eine persönliche Kaffeeeinführung haben möchten, kontaktieren Sie mich persönlich. In naher Zukunft kann man mich direkt in der Rösterei in Grunddorf besuchen und meine Kaffees vor Ort verkosten.

Entdecken Sie mit mir die Welt des Kaffees. Es lohnt sich!“

Mehr Infos:

Kontakt: zima@bnrj.at

https://www.bnrj.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

