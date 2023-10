real3d.at erstellt Ihren 3D-Rundgang

Ganz gleich, ob Restaurant, Hotel, Geschäftslokal oder Immobilien-Verkauf, - der virtuelle Gebäuderundgang fasziniert alle. Der 3D-Rundgang ist die beste Möglichkeit für einen unverfälschten Eindruck.

3D-Rundgänge lassen sich ganz einfach per Web-Link über WhatsApp, SMS, E-Mail, Facebook, Instagram & Co. teilen und im Webbrowser am Laptop, Smartphone, Tablet & VR-Brille im Vollbild erleben. In Zeitungen und Broschüren startet der QR-Code direkt den 3D-Rundgang. Die Integration in Google Maps & Google Streetview funktioniert nahtlos. Der 3D-Rundgang lässt sich ähnlich einem Video ganz einfach in jede bestehende Webseite integrieren.

Den größten Mehrwert für Unternehmer bietet der 3D-Rundgang durch die Aufwertung ihres Google-Profils in alle 3x Kategorien: Anzahl der Mausklicks, Verweildauer & Anzahl der Besucher.

