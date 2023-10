10/23: Bezirk Hollabrunn Die ESELEI – neu in ihrem Bezirk

Foto: privat

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Brigitte Letz bietet in der Eselei in Magersdorf bei Hollabrunn Eselbegegnungen und Eselwanderungen für Jung und Alt an.

Zusätzlich arbeitet die Sonderkindergartenpädagogin, Tiertrainern und tiergestützte Entwicklungsbegleiterin mit Kindern und Jugendlichen, die in ihrer Entwicklung Unterstützung brauchen. Begleitet wird sie bei der tiergestützten Pädagogik von den beiden Therapiehunden und den sechs Eseln. Auf Wunsch besucht Brigitte Letz auch Kindergärten und Schulen. Die Kinder lernen dabei Grundlegendes über Hunde, wie z. B. die Körpersignale des Hundes zu deuten und können dadurch selbstsicherer mit ihnen agieren. Im Umgang mit Tieren können wir sehr viel über uns selbst erfahren. Indem das Tier uns beständig das Verhalten spiegelt, werden wir ganz natürlich bestätigt. „Tiere tun uns Menschen gut, egal wie alt wir sind.“ Unter diesem Motto steht die Arbeit in der ESELEI.

Mehr Infos: www.eselei.at Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich! Gründer des Monats gesucht Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: