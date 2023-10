Elektrotechnik Schmied e.U. – neu in Ihrem Bezirk

„Nach meiner Lehre habe ich im Angestelltenverhältnis viel Erfahrung sammeln können. Nachdem ich erkannt habe, dass das der richtige Weg für mich ist, habe ich die Befähigungsprüfung für Elektrotechnik gemacht und entschieden den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Dies war die beste Entscheidung und ich bin sehr glücklich darüber, diese getroffen zu haben. Mein Unternehmen bietet Elektroinstallationen/ Elektroarbeiten/ Elektroplanung und Beratung in sämtlichen Bereichen inkl. SMART HOME (LOXONE), sowie Störungs und Notdienst im Notfall von Montag bis Sonntag an. Besonders viel Wert lege ich auf Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Ich bin immer erreichbar und versuche immer bestmöglich auf die Wünsche meiner Kunden einzugehen. Ich freue mich, wenn ich auch Ihnen behilflich sein kann!“

Mehr Infos:

0680/ 160 35 29

office@elektrotechnik-schmied.at

www.elektrotechnik-schmied.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich" die GründerInnen des Monats vor!



