Finde deine Balance mit Karin Scheidl

„Ich habe dieses „Anders sein“, zu meiner Stärke gemacht und kann denen helfen, die sich gerade nicht in der eigenen Balance befinden.

Mit energetischem Körpercoaching, Cranio Sacraler Körperbalance und mit Kerzenbegleitung helfe ich Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind, deren Leben sich gerade schwer anfühlt.

Energetisches Körpercoaching ist meine Art zu arbeiten. Dabei geht es darum zu verstehen, was dir dein Körper sagen will. Was will gesehen werden und was braucht es damit es gut wird? Auf diese Weise findest du in deine Balance, kannst dich und dein Leben genießen und durch immer bewusster werdendes Wahrnehmen immer schneller erkennen, wenn dein Körper mit dir durch Symptome spricht.

Cranio Sacraler Körperbalance ist eine sehr sanfte Art der Körperarbeit zur Aktivierung deiner Selbstheilungskräfte.

Ich freue mich, wenn ich auch dir helfen kann und dich bei meiner Eröffnungsfeier am 7. Oktober begrüßen darf.“



Mehr Infos:

0664/1842126

www.karin-scheidl.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: