„Virtuell NEU“ - Gamer-Influencer MarkoKc

„Viele fragen sich wie mein Business funktioniert. Mein Kanal basiert auf einer unterhaltsamen Präsentation von Spielen und familienfreundlichen Inhalten wie zB.: Minecraft, Fortnite, Brawl Stars und viele mehr. Ich produziere in meinem Studio in Biberbach die Videos auf Kroatisch und spreche damit Leute aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Slowenien und Nordmazedonien an. Große Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten, werben in meinen Gaming-Videos. Mit Werbespots von 15 - 90 Sekunden oder mit Videos von bis zu 10 Minuten.

Mittlerweile hat mein YouTube-Kanal über 375.000 AbonnentInnen. Seit kurzem biete ich auch einen Instagram Kanal (63.000 AbonnentInnen) für Firmen an, auf dem Sie ihre Produkte präsentieren können. Wichtig ist mir auf beiden Kanälen, dass die werbenden Unternehmen auch in die Altersgruppe meiner Follower passen.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/ 5569177

markokc022@gmail.com

YouTube: MarkoKc

