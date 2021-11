„Für meine Anwendungen verwende ich warme ätherische Öle, die energetische Blockaden lösen. Damit sich meine KlientInnen in einer guten Athmosphäre entspannen können, benutze ich im Hintergrund Tiefenentspannungsmusik, Kerzenlicht und angenehme Düfte.

Besonders beliebt ist die Hemp Spine Care. Sie ist eine sanfte tiefenwirkende Rückenanwendung mit hochqualitativen Hanf/CBD und ätherischen Ölen, die den körperlichen sowie energetischen Ausgleich unterstützt

und in der Lage ist, das Wohlbefinden zu steigern oder wiederherzustellen. Zusätzlich biete ich seit kurzem Gruppentraining in Kleingruppen für Senioren an.

Hier trainiere ich das Gedächtnis, die Koordination und Mobilisation.

Es gibt für mich nichts schöneres, als wenn meine KundInnen meinen Raum mit einem angenehmen und guten Gefühl verlassen.“

Mehr Infos:

Kontakt: relax-bei-karo.jimdosite.com

