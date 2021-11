PKB Performance GmbH neu mit Onlineshop

Denn 2021 haben sich die beiden mit ihrer Firma PKB Performance GmbH selbstständig gemacht. Bereits vor ihrem gemeinsamen Weg waren sie Arbeitskollegen und hatten dieselbe Vision. Denn ihre Geschäftstätigkeiten umfassen ein breites Spektrum in der Motorradtechnik, mit dem sie jeden Bedarf eines 2-Rad-Fahrers abdecken können. Angefangen von Service- und Reparaturtätigkeiten, sowie §57a-Überprüfung und Fahrwerkabstimmung, bis zum Rennfahrzeugaufbau, welches dann am hauseigenen Prüfstand abgestimmt wird. Aktuell wird ein Betriebsgebäude in Rottersdorf errichtet, doch ihr Online-Shop mit knapp 27.000 Artikel läuft bereits.

Manuel Kienbichl meint „Wir können auf eine breitgefächerte Erfahrung zurückblicken und sind stolz ein Gesamtpaket für jeden Motorradfahrer anbieten zu können. Einer Eröffnung des Betriebsgebäudes zu Beginn der neuen Motorradsaison 2022 steht nichts mehr im Wege.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.pkb-performance.com

0664 / 23 128 77

office@pkb-performance.com

