Die Pielachtalerin: Neuling in Rabenstein

„Ich bin in einer Gastrofamilie groß geworden, habe mich jedoch dafür entschieden, in die Versicherungsbranche einzusteigen.

Der erste Lockdown hat harte elf Wochen gedauert, mit sehr geringen bis keinen Menschenkontakt, ohne Familie, elf Wochen Einsamkeit. Nicht nur mir ging es so, auch vielen älteren Menschen, die den Tratsch und Klatsch von einem auf den anderen Tag nicht mehr hatten.

Hier wurde mir klar, wie wichtig es ist unter

Menschen zu sein, und somit stand die Branche fest: Ein Café, wo die Menschen zusammen kommen & ihr Freud & Leid teilen können. Der Zufall brachte mich zu einem Lokal nach Rabenstein.

Diese Mischung aus alt & modern, ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Mit viel Mut & positiver Stimmen habe ich so am 22. Oktober „Die Pielachtalerin, dei‘ Lokal“ eröffnet, denn das Wichtigste ist, dass wir zusammen sind & niemand allein!



