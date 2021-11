Powerpedals jetzt neu im WINPark Wiener Neustadt

„Sogar ein Picknick mit dem Lastenrad bieten wir an, um diese Art von Fahrrädern kennenzulernen. Natürlich gibt es auch „gewöhnliche“ Bikes, wie Trekking-, Gravel-, Mountain- und Fatbikes, die bis ins Kleinste personalisiert werden. Geliefert wird Ihr individuell gefertigtes Rad von der Rosenheimer Manufaktur MAXX in zirka acht Wochen. Ihr persönlich konfiguriertes Cargobike der dänischen Hersteller Trio und Buchters & Bicycles, als auch die österreichische Marke GLEAM liefern wir in sechs Wochen.“

Service bietet Powerpedals für alle Räder an. Als klima:aktiv Partner des Umweltministeriums, möchte Powerpedals Unternehmen, Städte und Gemeinden genauso ansprechen, wie Privatpersonen, die alle samt aktuell von 1.000 EUR Förderung beim Erwerb eines Lastenrades profitieren.

Mehr Infos:

Kontakt: www.powerpedals.at

0699/15669966

