Nachos Media neu im Bezirk Baden

Die Leistungen gehen von Videoproduktion, Fotografie, Webdesign, SEO bis hin zur Podcast-Produktion. Tobias Lorenzi kann auf viele Jahre Erfahrung im Bereich Videoproduktion sowie Redaktion bei einem Österreichischen privaten TV-Sender zurückgreifen.

Speziell die Podcast-Produktion erfreut sich momentan immer größerer Beliebtheit. Hier kann mobil beim Kunden vor Ort produziert werden und das unabhängig von einem Tonstudio. Als diplomierter SEO-Manager berät Nachos.Media auch in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung und Webdesign. Egal ob Relaunch oder eine komplett neue Website, hier wird dem Kunden von Anfang an geholfen.

Tobias‘ größte Leidenschaft ist die Video-Produktion. Geboten werden hochwertige Produktionen am Boden und sogar in der Luft als berechtigter Drohnen-Pilot. Nachos.Media konnte in den ersten Monaten nach der Gründung schon so einige große Kunden von sich überzeugen. Persönliche Kunden-Betreuung ist für Tobias Lorenzi ganz wichtig und sein Motto lautet: Für alles gibt es eine Lösung.



Mehr Infos:

Kontakt: https.//nachos.media

