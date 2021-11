Erika Ellinger lässt Ihr Kleidungsstück in neuem Glanz erstrahlen

„Ich bin stolz darauf den Schritt in die Selbständigkeit gewagt zu haben. Mein Studium habe ich an einer Gewerbe-Textilschule (HTL) absolviert. Nachdem ich einige Jahre in pädagogischen Bereichen gearbeitet habe, habe ich meine Berufung im textilen Handwerk wieder gefunden.

Mein Angebot umfasst die verschiedensten Änderungen angefangen von Hose, Shirt, Rock, Mantel/Sakko/Jacke, Hemd/Bluse bis hin zu Kleidern. Das Wort Nachhaltigkeit ist das Schlagwort unserer Zeit.

Ich kann Ihren Kleidern (Lieblingsstücken) durch die Reparatur zu neuem Leben verhelfen oder neu erworbene Kleidungsstücke passend machen.

Durch Liebe zum Detail erstrahlen sie in neuem Glanz. Gerne fertige ich auch Näharbeiten auf Anfrage an.

Ich freue mich Sie in meiner Änderungsschneiderei begrüßen zu dürfen (gerne nach telefonischer Terminvereinbarung).“

