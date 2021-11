Thomas Schnöpf – Ihr Mann für alle Fälle

„In der freien Natur zu arbeiten, bereitete mir schon immer große Freude! Warum nicht ein Service für den Garten anbieten?“

Aber nicht nur das Rasenmähen zählt zu den Tätigkeiten, die Thomas Schnöpf übernimmt.

„Fahren Sie sorgenfrei in den Urlaub! Ich betreue einstweilen Ihr Haus!“ Tiere (Füttern der Katzen, Hunde, Fische etc.) werden in der Abwesenheit genauso betreut, wie die Pflanzen.

Der Briefkasten wird entleert und die Mülltonnen für die Entleerung bereitgestellt.

Gerne übernimmt er auch den Winterdienst und sorgt somit dafür, dass die Gehsteige frei sind oder auch das Auto abgekehrt ist.

Es sind Ausbesserungsarbeiten im und um das Haus zu machen?

Gerne erstellt Thomas Schnöpf Ihnen auch dafür ein Angebot!



Mehr Infos:

Kontakt: Furth 36, 2013 Göllersdorf

0676/93 94 503

