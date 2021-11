„The Art of Hosting“ – neu von Ilse Pogatschnigg

Hauptschwerpunkt der promovierten Juristin ist die Arbeit mit Führungskräften und Gruppen, deren Ziel es ist, für komplexe Fragestellungen in Unternehmen, der Politik, der Verwaltung möglichst alle Beteiligten einzubeziehen.

„Das Schönste ist: Weil alle an der Entscheidungsfindung beteiligt waren, haben sie ein natürliches Interesse an der Umsetzung,“ so Pogatschnigg. Diese Ideen des Gastgebens für gute Gespräche hat sie in ihrem neuen Buch „The Art of Hosting. Wie gute Gespräche Führung und Zusammenarbeit verbessern“ zusammengefasst.

Neben der Beratung ihrer Kunden ist sie auch für Vorträge buchbar, in denen sie diese Ideen einem breiteren Publikum zugänglich macht.

Ihr neuestes „Baby“ im Angebot ist ein Online-Kurs, in dem Interessierte vom Sofa aus lernen, mit welchen Zugängen sie Meetings verbessern.



