Wir sind WILLEA Sweet Coffeeshop

„Dort haben wir unseren Traum, einen Ort zu erschaffen, an dem das Schätzen von Qualität und Genuss im Konsum wieder entdeckt werden kann, realisiert.

Wir führen regionale Produkte, angefangen von unserem Kaffee, der im Hause Schärf in Wiener Neustadt geröstet wird. Kuchen und Mehlspeisen, die ein veganes wie glutenfreies Angebot abdecken, werden täglich frisch von der Firma Linauer in unseren Laden geliefert. Auch unsere erfrischenden Getränke und Limonaden sind größtenteils selbst gemacht. Ebenso führen wir Bio-Teesorten aus Österreich.

Wir möchten mit unserer langjährigen Erfahrung in der Gastronomie, unserer Einzigartigkeit und dem liebevollen Ambiente, den Menschen in unserem Bezirk ein besonderes Plätzchen anbieten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem WILLEA Sweet Coffeeshop, egal ob Sie eines unserer Produkte für zuhause mitnehmen möchten oder um einfach eine angenehme Zeit bei uns zu verbringen.“

Mehr Infos:

Kontakt: Coffeeshop WILLEA e.U.,

Ungargasse 5/1, 2700 Wiener Neustadt, www.willea.at

