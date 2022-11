Jungunternehmer klettert auf Bäume

Da Bäume ihre Wunden nicht heilen, sondern „nur“ abschotten, ist es essenziell, dass Pflegeschnitte richtig gesetzt werden, damit diese ihr maximales Lebensalter erreichen.

Baumpflege beginnt im „Kindesalter“ der Bäume. Ist ein Schnitt zu groß im Durchmesser oder an der falschen Stelle gesetzt, kann der Baum ihn nicht verschließen.

Als zertifizierter Motorsägenführer und Industriekletterer habe ich mich auf Arbeiten in der Höhe spezialisiert. Mittels Seilklettertechnik und Muskelkraft erreicht man auch sehr exponierte Arbeitsbereiche wie beispielsweise Felsmauern, Dächer oder die Wipfel der Bäume.

Der große Vorteil an meiner Arbeitsweise mittels Seil besteht darin, dass keine schweren Maschinen benötigt werden. Gemeinsam mit meiner Lebens- und Arbeitspartnerin Magistra der Biologie Maria Niel, welche jahrelange Erfahrung in der Baumpflege mitbringt, freue ich mich auf einen Besuch in Ihrem Garten.

Mehr Infos:

Kontakt: 0650/3831425

Grosser.baumkletterer@gmx.at

