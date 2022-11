Bendl-Biografien: Ihre Lebensgeschichte als Buch

Die Liebe zur Literatur und zum Schreiben begleitet Elisabeth Bendl seit ihrer Jugend. Ihr besonderes Interesse galt stets den Biografien, weshalb sie nun Autobiografien für Privatpersonen schreibt.

Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, die eigene Lebensgeschichte aufschreiben zu wollen. Warum auch immer Sie Ihr Leben in Worte fassen möchten - bei Elisabeth Bendl sind Sie genau richtig! Als Ihre persönliche Biografin steht die studierte Germanistin Ihnen bei Ihrem autobiografischen Buchprojekt stets zur Seite.

„Gemeinsam bringen wir Ihre Erinnerungen auf Papier und am Ende halten Sie Ihre Lebensgeschichte als Buch in Händen. Sie müssen keine Berühmtheit sein, um Ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen: Jede Lebensgeschichte ist auf ihre ganz persönliche Art und Weise erzählenswert. In meiner Arbeit als Biografin gehe ich sehr individuell auf Ihre Ideen ein: Ob Sie den Wunsch haben, Ihren Kindern und Enkelkindern von Ihrem Leben zu berichten, oder Sie die Erinnerungen an Ihre Hobbys oder Ihr spannendes Arbeitsleben auf Papier festhalten wollen, ich begleite Sie auf Ihrem Weg zum fertigen Buch.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0681/81779690

elisabeth@bendl-biografien.at

www.bendl-biografien.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: