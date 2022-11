11/22: Bezirk Gmünd „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“

Foto: privat

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Mein Name ist Constantin Brei, 1994 im Waldviertel geboren. Nach meiner Ausbildung zum Pharmazeutisch-kaufmännischen-Assistenten am Landesklinikum Horn und nach dem Zivildienst beim Roten Kreuz, entschloss ich mich die Vollzeitausbildung zum Biotrainer an der Zauner-Dungl-Akademie zu absolvieren.

Abschließend konnte ich drei Jahre lang als Therapeut in einer Rehabilitationsanstalt Erfahrung sammeln, bis ich mich entschloss eine Praxis als selbstständiger Heilmasseur zu eröffnen. Somit stehe ich Ihnen als Heilmasseur in meiner neu gestalteten Massagepraxis zur Verfügung. Ob Lymphdrainage, klassische oder Bindegewebs-Massage, Triggerpunktbehandlung oder Fußreflexzonenmassage - bei mir stehen SIE im Mittelpunkt mit der individuellen Massage. Als Heilmasseur darf ich auch Behandlungen nach ärztlicher Verordnung durchführen, wobei Sie einen Teil der Behandlungskosten zurückerstattet bekommen. Mehr Infos: Kontakt: 0670 / 50 93 070

Constantin Brei, Bahnstraße 52,

3943 Schrems

