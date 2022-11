Nägel & Design — IHR NAGELSTUDIO in Langenlois

Yvonne Waidbacher hat mit „NÄGEL & DESIGN“ den Schritt in die Selbstständigkeit als Nageldesignerin gewagt.

Die Ausbildung zur Nageldesignerin schloss sie im WIFI St. Pölten ab und darf sich Wirtschaftskammer geprüfter Betrieb nennen.

„Als Mutter von drei wunderbaren Kindern habe ich mir den Traum vom eigenen Nagelstudio erfüllt. Es gibt nichts Schöneres als natürliche Nägel mit Shellack! Shellack nährt den Naturnagel mit Keratin und ist ei-

ne Nagellack-Variante in Gel-Form, die eine lange perfekte Maniküre verspricht.

Zusätzlich biete ich noch folgende Leistungen in meinem Studio an:

Acrylnägel, Gelnägel, Maniküre, entspannte Handmassage inkl. Paraffinbad in einer sehr entspannten Atmosphäre.

Mehr Infos:

Kontakt: Yvonne Waidbacher

Taglerstrasse 16

3550 Langenlois

www.naegelunddesign.at

