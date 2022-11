Photovoltaik und Solar auf Eternit- und Schindel-Dächer

„Mit meiner Firma spreche ich hauptsächlich private Kunden an, welche oft bereits von Photovoltaik-Monteuren oder Dachdeckern abgewiesen wurden. Mein Produkt gibt es im rundum Paket auf Wunsch auch inklusive Montagematerial. Man bekommt kostenlose Beratung und es gibt eine online Montageanleitung auf meiner Homepage. Ich habe ebenfalls ein YouTube Video gedreht, welches bei der Montage helfen soll. Meine Solarbleche können in jeder RAL Farbe pulverbeschichtet werden und sind zu 100% in Österreich hergestellt.

Mit meinem nebenberuflichen Handel habe ich endlich gefunden, was mir wirklich Spaß macht. Ich möchte im kommenden Jahr zusätzliche Produkte rund um Photovoltaik im DACH Raum anbieten und mein Gewerbe erweitern.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/75021823

solarblech@outlook.com

www.solarblech.shop

YouTube

