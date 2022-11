Meditation: Erdung und Verbundenheit mit gleichzeitiger Leichtigkeit

Anna Winkler begleitet in den MOMENT, das Hier und Jetzt. In der Meditation kann der Sehnsucht nach STILLE und KONTAKT zu sich selbst nachgekommen werden - ohne bewerten oder verändern zu müssen.

Nicht selten sind wir mit unseren Gedanken und Erinnerungen in der Vergangenheit oder mit Wünschen und Sorgen in der Zukunft. In der Meditation wird das Bewusstsein auf das JETZT gelenkt, weg von der Identifikation mit den Gedanken. Ein HALT in der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit.

„Mach deinen Kopf frei. Leg alles ab, lass alles los. Alles was es braucht, ist da, du bist da. Im Moment.“

Das Angebot richtet sich an alle, die gerne in der Gruppe meditieren möchten. Frei von Dogmen und Konfessionen. Die Meditation wird angeleitet und mündet in Stille. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, alle Levels sind herzlich willkommen.

Mehr Infos:

Kontakt: info@moment-derweginmir.at

www.moment-derweginmir.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: