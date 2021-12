Genießen Sie „Urlaub auf dem Bauernhof“ im neuen Biohof Ebenbauer

Als Humanenergetikerin und ärztlich geprüfte Fastenbegleiterin kann ich hier die Selbstheilungskräfte aktivieren und nachhaltig für mehr Lebensfreude im Leben von jeden einzelnen beitragen.

Urlaub auf unserem Bio Bauernhof in Windhag: mitten in der Natur und eingebettet in einer wunderschönen Bergwelt.

So können auch die Kräfte der Natur eingesetzt werden, um unseren Organismus zu stärken. Wie gesund und fit sich jeder fühlen möchte, liegt ganz alleine bei ihm selbst. Dem Alltagsstress zu entkommen, seine Mitte zu finden, seinem Körper Zeit zu schenken und ihm etwas Gutes zu tun.

Mir bereitet es große Freude Menschen zu begleiten - in der Gruppe oder in Einzel Sitzungen.

Wenn ich danach das Strahlen in den Gesichtern meiner KundInnen sehe, ist das für mich die schönste Bestätigung.

Mehr Infos:

Kontakt:

https://www.biohof-ebenbauer.at/



Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: