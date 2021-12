„be pure – Aromapraxis“ neu in Schönkirchen-Reyersdorf

Im Juni 2021 legte ich die Prüfung zur ärztlich geprüften Aromafachberaterin ab und eröffnete im Juli meine be pure – Aromapraxis in Schönkirchen-Reyersdorf.

In meiner Aromapraxis unterstütze ich Groß und Klein auf natürliche Art und Weise ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und das eigene Wohlgefühl zu stärken.

Durch verschiedene Aromaanwendungen mit ätherischen Ölen, fetten Pflanzenölen und Hydrolaten in bester Qualität finden meine KlientInnen zu tiefer Entspannung und Selbststärke.

Körper, Geist und Seele können so wieder natürlich zueinander finden.

Es ist wichtig, sein eigenes ICH zu stärken – vor allem in so herausfordernden Zeiten – denn nur selbstgestärkt kannst du auch für andere Menschen da sein.

Ich biete außerdem Vorträge für Vereine, Firmen oder auch im privaten Rahmen zu verschiedenen Themen an, die immer mit praktischen Tipps und Dufterlebnissen verbunden sind. Auch für SchülerInnen, PädagogInnen und Eltern gibt es dieses Angebot.



Mehr Infos:

Kontakt: www.bepure-aromapraxis.at

barbara.patek@gmx.at

https://www.facebook.com/barbara.patek

0680/1269974

