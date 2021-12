Lerntraining für Schüler/-innen und Eltern

„Dabei „ist der Mensch zum Lernen geboren, so wie der Gepard zum Rennen und der Albatros zum Fliegen“ (M. Spitzer).

Warum ist Konzentration manchmal so mühsam und was sind die großen Ablenker? Wie wichtig ist das Thema Selbständigkeit für Kinder und warum ist es so wichtig?

Ich unterstütze die SchülerInnen ihre Stärken zu erkennen, diese zu stärken und zu nutzen. Manchmal geht es auch um Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Gemeinsam entdecke ich mit den Kids, welche Lerntypen sie sind, wie man mit allen Sinnen lernen kann und welche Lernstrategie die Beste ist. Auch oft nicht leicht ist für Eltern loszulassen.

Wie kann es leicht werden? In meinen Einzelcoachings unterstütze ich SchülerInnen und Eltern darin, dass Lernen wieder freudvoller und leichter geht.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.faszinationlernen.at

0677 / 629 141 69

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: