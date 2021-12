Mario Herndl: Garten- und Hausbetreuung

So begann er nach seiner Schulzeit eine Lehre als LKW-Mechaniker, schloss diese erfolgreich ab und arbeitete danach auch in dieser Branche. In dieser Zeit entwickelte er schon den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Schließlich gründete er mit knapp 25 Jahren die Firma „HM Kleinreparaturen-Hausbetreuung e.U.“ in Traisen.

Er bietet Hausservice und Gartenservice an und kümmert sich somit sowohl um die Gärten als auch um die Hausbetreuung seiner Kunden, welche großteils Private sind. Aber auch Gemeinden im Traisen- und Gölsental, von Wilhelmsburg bis Lilienfeld und St. Veit/Gölsen zählen mittlerweile zu seinen Kunden.

Dabei arbeitet er oft mit seinem Vater Andreas Herndl zusammen, der seinem Beispiel gefolgt ist und sich mittlerweile auch selbstständig machte.

Für die Zukunft überlegt er sein Angebot zu erweitern und „Werkzeuge & Materialien rund um den Garten“ anzubieten.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676 / 977 08 73

office-hm@gmx.at

