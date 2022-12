12/22: Bezirk Baden Saisonal – Regional – Persönlich

Lesezeit: 2 Min Anzeige

Foto: privat

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: So lautet der Leitspruch der neuen Greißlerei in Trumau, „Die Größlerei“, welche am 18. November 2022 ihre Türen geöffnet hat.

Die Inhaberin Jennifer Größ, eine junge Mutter und Dipl. Ernährungstrainerin, bringt mit diesem Laden wieder mehr Regionalität in die Häuser ihrer Mitmenschen. Ebenso unterstützt sie dadurch heimische Landwirte und Betriebe der Umgebung, welche hochwertige und hervorragende Produkte herstellen - von Gemüse und Obst der Saison über frische Milchprodukte bis zu Essig und Öl von regionalen Erzeugern. „Die Größlerei“ dient als Einkaufsort, in dem Lebensmittel des täglichen Bedarfes zu

fairen, leistbaren und gerechtfertigten Preisen, angeboten werden. Kunden können gezielt und rasch traditionell verarbeitete und regionale Lebensmittel einkaufen und wissen auch gleich, woher diese stammen. Besuchen auch Sie „Die Größlerei“ und überzeugen sich von dem umfangreichen Angebot. Mehr Infos: Kontakt: https://www.diegroesslerei.at Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich! Gründer des Monats gesucht Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: