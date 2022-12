Ganzheitliche Kommunikation mit Deinem Tier

Du willst das Verhalten Deines Tieres entschlüsseln, die Beziehung zwischen Dir und Deinem Tier begreifen und vertiefen? Dann bist Du bei mir richtig!

Als zertifizierte Energietherapeutin, Tierkommunikatorin und Systemischer Coach betrachtet Doris Ringsmuth das Tier ganzheitlich in seinem Umfeld.

„Die Kombination meiner Ausbildungen ermöglicht mir die Begegnung und ein Hinsehen auf vielen Ebenen. Daher übermittle ich nicht nur die klaren Botschaften Deines Tieres, sondern gehe mit Dir an die Ursachen

von Verhalten und Symptomatiken. Diese lösen wir gemeinsam auf und gleichzeitig setze ich energetische Heilimpulse.

Ich biete auch eine Ausbildung in ganzheitlicher Tierkommunikation an. Der erste Ausbildungszyklus läuft bereits an der SysCademy in Wiesbaden, und ein weiterer startet im Frühjahr 2023 in meiner Praxis in Stockerau.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0660/1232112

info@doris-ringsmuth.at

www.doris-ringsmuth.at

