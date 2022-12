Zeus Production – wir leben den Mythos Social Media

Nach der Ausbildung zum Social Media Manager gründete Zeus die erste Werbeagentur mit Spezialisierung auf Social Media Marketing im Bezirk Scheibbs.

Wenn man auf den verschiedensten Plattformen professionell wirken möchte, ist Social Media nicht mehr etwas, das man so beiläufig macht in einem Unternehmen – es ist zu einem Fulltime-Job geworden.

Und genau hier kommt Philipp Pflügl ins Spiel: Zeus Production bietet von der professionellen Foto- & Video-Contenterstellung über zeitgemäßes Grafikdesign bis hin zur gesamten Plattformbetreuung inkl. Kampagnen alles an.

Aber auch Einschulungen und Workshops in Firmen für Marketing- oder Verkaufsteams gehören zum Repertoire von Zeus Production.

Denn eines ist sich Philipp „Zeus“ Pflügl sicher: Social Media ist nicht die Zukunft, Social Media ist die Gegenwart!

Mehr Infos:

Kontakt: office@zeusproduction.at

