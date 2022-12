Performe deinen Mentalkompass

„Daher habe ich zusätzlich die Ausbildung zum Farb-, Typ- und Stilberater gemacht, sowie zum Image- und Business Berater. Dem daraus gestalteten „All In Package“ habe ich den Namen Psyformance gegeben, eine Mischung aus psychosozialer Beratung und Oberflächen Performance.

Damit unterstütze ich Sie sowohl im Innen, wie auch im Außen, um die gewünschte ganzheitliche Balance zu erlangen.

Ich habe mir zur Lebensaufgabe gemacht ein Leuchtturm als Mentor, Coach und Stylist für Sie zu sein. In nur 3 Stunden können Sie äußerlich massive positive und erwünschte Veränderungen mit ein paar Farb- und Stil-Adaptierungen erreichen, genauso wie in dieser Zeit die Arbeit auf mentaler Ebene sehr viel bewirken kann, und all das aus einer Hand!“

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/90 16 477

office@psyformance.at

www.psyformance.at

Instagram: psyformance_13

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: