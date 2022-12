Mit Pflanzen wachsen

Der achtsame Kontakt mit der Natur kann sogar ein Weg sein, um wieder Halt im Leben zu finden.

Die Gartentherapeutin und diplomierte Landschaftsplanerin Elisabeth Cserny-Gutmann weiß um das kraftvolle Potential der Natur. Sie arbeitet mit Kindern, oft auch Schulklassen, und Erwachsenen: Mal geht es dabei um das Erlernen von Selbstwirksamkeit, mal um Stressbewältigung oder Resilienz. Immer aber geht es um das körperliche und seelische Wohlbefinden.

Elisabeth Cserny-Gutmann begleitet Menschen im 1:1-Setting, in Gruppen und in Workshops.

Einmal im Monat bietet sie eine Gratisgruppe in Klosterneuburg an, in der Sie ihre Arbeit kennenlernen können.

Mehr Infos:

Kontakt: www.mitpflanzenwachsen.com

