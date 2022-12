„In meiner Kindheit habe ich schon immer gerne meiner Mama beim Backen oder Kochen geholfen“, erzählt Nicole Lechner, die ihre Ausbildung in der Konditorei Bachinger in Böheimkirchen absolvierte.

Um Familie und Beruf zu vereinbaren, entschloss sie sich ihren Traum der Selbstständigkeit mit „Süße Leckereien by Nicole“ zu verwirklichen. „In der Küche zu backen ist wie Yoga für mich“, äußert die Konditorin, die selbst gerne Sacher- oder Nusstorte mag. Im September holte sich die Gründerin die Silbermedaille beim Wettbewerb für Lehrlinge und Jungkonditoren bei der Ku-

chenmesse in Wels. „Für nächstes Jahr plane ich die Teilnahme auch an der Kuchenmesse in Wien“, erzählt sie motiviert.

Im Oktober präsentierte die Jungkonditorin ihre Mehlspeisen und ihr Können auch bei der Hochzeitsmesse „Rosa traut sich“ in St. Pölten.

Wer neugierig ist und mehr von den Köstlichkeiten der jungen Unternehmerin sehen möchte, kann die süßen Backwerke in den sozialen Medien begutachten.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/ 39 25 805

https://www.instagram.com/leckereien_ by_nicole/

