Boutique FIDUCIA – Ein Ort der Begegnung!

„Nach langjähriger Erfahrung als Storemanagerin in Parndorf habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gemeistert und biete in meiner Boutique Mode kombiniert mit regionalen Weinen und kleinen Geschenken an.

Mir ist es besonders wichtig, dass mein Geschäft ein Ort der Begegnung für alle meine Kunden und Kundinnen ist und sich jeder, gleich beim Eintreten, wohlfühlt. Kunden-

wünsche, Service und ehrliche Beratung ste-

hen bei mir an oberster Stelle. Ich bin permanent bemüht für alle Altersgruppe, Stilrichtungen und Geldbörsel, das perfekte Outfit zu finden.

Bei mir finden Sie Modemarken wie Vanity, MXO, Marinello, Best Company, u.v.m. Wenn meine Kunden und Kundinnen dann noch mit einem kleinen Geschenkartikel als Mitbringsel oder für sich selbst und einem guten Wein mein Geschäft verlassen, habe ich meinen Auftrag erfüllt.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0699/11806097

