Wie können wir uns heute als Touristikunternehmen vom Mitbewerb unterscheiden, um herauszuragen und Gästen einen Mehrwert zu bieten? Mit dieser Kernfrage beschäftigt sich Vollblut-Touristiker Klaus Wriessnig-Danek, der seine 35-jährige internationale Tourismus Erfahrung heimischen Betrieben und Regionen beratend zur Verfügung stellt. Besonders am Herzen liegen ihm kleinere touristische Betriebe im ländlichen Raum, denen oftmals die Zeit bzw. das Know-how für die Kreation effizienter Marketing- und Verkaufsförderungsmaßnahmen fehlt. „Es gibt so viele außergewöhnliche Betriebe in Niederösterreich, die Tourismus voller Leidenschaft und höchster Qualität betreiben – in denen dennoch oft unentdecktes und manchmal sogar unvorstellbares Potenzial schlummert. Gerade für diese Unternehmen gilt es jetzt, die aktuellen Trends in Richtung Regionalität, nachhaltigem Reisen abseits der Tourismus-Hotspots zu nutzen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.“

Der Urlaubsgast von heute ist auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen. Genau auf dieses Fachgebiet hat sich Klaus Wriessnig-Danek gemeinsam mit seiner Partner-Agentur GoodDriveCrew spezialisiert.

