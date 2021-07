Schwadorf als ultimatives Drehkreuz für Sportautomobile .

Erfolgreicher Start mit riz up: Zoran Radosavljevic der mit 35 Jahren Erfahrung als Kfz-Meister in einer VW Audi Werkstätte mehr Wissen wie jedes Lexikon mit sich bringt – Peter Radosavljevic, der ebenfalls langjährige Eindrücke in einem BMW-Betrieb sammelte und als Händler mit Benzin im Blut, keiner etwas in Sachen M-Power vormachen kann und Phillip Radosavljevic, der als diplomierter Finanzexperte die Finanzierung und Absicherung der Fahrzeuge abwickelt.