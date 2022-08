Ganzheitlich gesund mit TCM, Ayurveda und Hypnose

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Gesundheit meiner Familie und KlientInnen auf mehreren Ebenen zu unterstützen, um ihr volles Potenzial zu entfalten und sie wieder in ihre Kraft zu bringen. Daher wird die körperliche Ebene, mittels Ernährung und Kräuterrezepturen, durch die Hypnose ergänzt, um auch mit dem richtigen Mindset innere Blockaden und Glaubenssätze aufzulösen. Wichtig in meiner Arbeit sind eine präzise Diagnose und ein feines Gespür für das Gegenüber, um an den richtigen Schrauben zu drehen und das Ziel zu erreichen. Durch diese sehr effiziente Kombination ist es jedes Mal eine Freude, wenn die KlientInnen schnelle und nachhaltige Erfolge erzielen.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/9713979

welcome@energiseme.at

www.energiseme.at

Facebook: Energise Me

Instagram: energise_me_tcmayurvedahypnose

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: