„Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt ihn zu gehen.“ Dieses Zitat von Paulo Coelho fasst das Motto für Mag. Brigitte Sekanina-Brenner und für ihre Praxis zusammen. „Es ist mir ein Anliegen, dass psychotherapeutische Unterstützung ohne Vorbehalte in Anspruch genommen wird. Genauso wie ärztliche Hilfe geholt wird, wenn der Körper schmerzt, kann Psychotherapie bei Gefühlen von Hilflosigkeit, Stress, Depression aber auch bei Krisen in der Familie die Suche nach Lösungsmöglichkeiten unterstützen. Ich habe mich vor 4 Jahren entschieden, einen neuen Berufsweg zu gehen und die Ausbildung zur Psychotherapeutin in Systemischer Familientherapie begonnen. In meiner Praxis in Korneuburg biete ich Begleitung bei der Suche nach der ganz individuellen Lösung an. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit jedem Klienten. Als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision unterstütze ich Kinder, Erwachsene und betagte Erwachsene dabei, neue Sichtweisen zu entdecken und eigene Stärken wieder zu finden.

Mehr Infos:

Kontakt: www.psychotherapie-sekanina.at, praxis@psychotherapie-sekanina.at

